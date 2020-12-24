РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 дек. Более 400 спортсменок приняли участие в соревнованиях по художественной гимнастике в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В спортшколе «Белка» Котельников прошли соревнования первенства Центра художественной гимнастики «Виват. От мечты к результатам». В них приняли участие более 400 гимнасток из разных городов России: Котельников, Балашихи, Коломны, Костромы, Горячего ключа, Ростовской области, Ярославля, а также различных школ города Москвы», - говорится в сообщении.

На соревнованиях присутствовали почетные гости - заслуженный тренер России Амина Зарипова и ее воспитанница, заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка Европы Мария Сергеева.