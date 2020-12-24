РИАМО - 24 дек. На предстоящих выходных в Московском регионе ожидается переход температуры через ноль в сторону положительных значений, из-за чего возможно образование сосулек, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала о погоде в столице и Подмосковье в ближайшие дни.

«В пятницу погода будет облачной. В ночь на этот день будет снег - от небольшого до умеренного, днем местами сильный снег с метелью. Ветер будет достигать 12 метров в секунду, то есть холод будет чувствоваться сильнее. Дневная температура в Москве и области - от 0 до минус 5 градусов», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в выходные погода «успокоится». В субботу будет облачно, временами пройдет небольшой снег. Температура воздуха зафиксируется на отметке от минус 1 до минус 3 градусов. В некоторых районах Подмосковья столбики термометров могут опуститься до отметки в минус 6 градусов.

В ночь на воскресенье температура воздуха в Московском регионе может повыситься до плюс 1 градуса, такие погодные условия способствуют возникновению сосулек на крышах, что может представлять опасность для людей.

Днем в воскресенье температура в Москве будет составлять от минус 3 до минус 5 градусов. В Подмосковье столбики термометров могут опуститься до отметки в минус 8 градусов. При этом ветра практически не будет, благодаря чему мороз не будет ощущаться так сильно.