Как весело отметить Новый год на карантине: семь интересных идей

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Здесь придется подготовиться заранее. Попросите ваших знакомых или друзей, которые живут неподалеку от родственников, в новогоднюю ночь зайти к ним в гости и передать подарки. Можно также воспользоваться курьерской службой, но это более затратный вариант. Чтобы было интереснее, договоритесь в это время созвониться по видеосвязи с родными, чтобы увидеть их эмоции.

Те, у кого нет возможности вручить новогодние презенты близким через кого-то, могут оформить родственникам подписки на популярные онлайн-сервисы или электронные подарочные сертификаты.

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