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  2. Как весело отметить Новый год на карантине: семь интересных идей
Шпаргалки

Как весело отметить Новый год на карантине: семь интересных идей

Как отметить Новый год, если находишься на карантине, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Константин Михальчевский
1

Организовать онлайн-застолье

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Самый простой способ очутиться в праздник в компании родственников и друзей – позвонить им по видеосвязи. Чтобы виртуальное застолье не было испорчено, проверьте заранее качество вашего интернет-соединения. Также тут стоит учесть, что сложившиеся обстоятельства не должны ограничивать ваших родных. Позвольте им отлучиться, чтобы прогуляться по улице или запустить фейерверки. Если у вас много друзей, можно с каждым заранее обговорить время для связи и разбить на относительно короткие «встречи» всю новогоднюю ночь.

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2

Найти друзей по несчастью

Еще один способ весело провести новогоднюю ночь – найти людей, которые оказались в такой же сложной ситуации, как и вы. Для этого, например, можно написать в крупные сообщества во «ВКонтакте». Чтобы точно было о чем поговорить, соберите в одной конференции людей из разных городов или даже областей. В таком случае получится обсудить, как погода влияет на новогоднюю атмосферу или, например, какие традиции и обычаи соблюдают в том или ином регионе.

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3

Устроить марафон звонков

  сайт мэра Москвы

Вспомните, со сколькими людьми вы перестали общаться в последнее время из-за нехватки времени. Составьте список всех знакомых, позвоните им и поздравьте их с Новым годом. Это могут быть и друзья детства, и бывшие коллеги, и даже школьные учителя. Единственное, учитывайте часовой пояс, в котором проживает человек, и не звоните пожилым людям после 22:00, ведь даже в новогоднюю ночь они могут отправиться спать пораньше.

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4

Передать подарки

  pxhere.com

Здесь придется подготовиться заранее. Попросите ваших знакомых или друзей, которые живут неподалеку от родственников, в новогоднюю ночь зайти к ним в гости и передать подарки. Можно также воспользоваться курьерской службой, но это более затратный вариант. Чтобы было интереснее, договоритесь в это время созвониться по видеосвязи с родными, чтобы увидеть их эмоции.

Те, у кого нет возможности вручить новогодние презенты близким через кого-то, могут оформить родственникам подписки на популярные онлайн-сервисы или электронные подарочные сертификаты.

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5

Придумать ролевую словесную игру

Любители словесных ролевых игр могут написать сценарий новогодней ночи и предложить друзьям поучаствовать в этом интерактиве. Подготовьте несколько простых заданий, которые будут подразумевать смену одежды и использование простого инвентаря. Чтобы не терять время в праздник, заранее попросите друзей ознакомиться с правилами и определите время начала видеоконференции. Также можно сыграть и в обычную «Мафию». Единственное, кому-то, у кого есть колода, придется распределять роли и быть ведущим.

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6

Поиграть в настольные игры

  сайт pixabay.com

Хорошо провести новогоднюю ночь можно в компании с настольными играми. Для этого нужно установить на компьютер Tabletop Simulator и создать в нем комнату, к которой в последствии могут присоединиться рандомные игроки или ваши друзья. Разнообразие игр радует, к тому же эта программа совместима с очками виртуальной реальности – с ними ощущение присутствия за настоящим столом гарантировано. Здесь можно поиграть в шашки, шахматы, домино или, например, в «Ужас Аркхэма».

Еще один вариант – созвониться с друзьями по видеосвязи и сыграть в настоящую настольную игру. Кидать кубики, если у вас их нет, можно с помощью специального симулятора.

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7

Праздник для геймеров

  pixabay.com

Молодежь, интересующаяся видеоиграми, может договориться всем сервером встретиться в отдельной беседе и устроить грандиозный праздник. Обменяться подарками можно и в самой игре, ведь, скорее всего, у многих в инвентаре есть что-то ценное, но не особо нужное.

Учитывая, что ситуация с коронавирусом коснулась не только России, многие разработчики планируют выпустить к Новому году обновления и ивенты, в рамках которых можно будет действительно весело провести время.

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