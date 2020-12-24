РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Центральная библиотека имени Сергея Есенина приглашает жителей на онлайн-путешесивие по новогодним сказка, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Центральная библиотека имени Сергея Есенина приглашает люберчан на онлайн-мероприятие в четверг. В 12:00 стартует «путешествие» по страницам любимых книг «Новый год в стране детства», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по ссылкам: https://www.instagram.com/eseninka_lubertsy и https://vk.com/eseninka_lubertsy.