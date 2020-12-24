РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В Троицком соборе подмосковного Подольска тульские мастера отреставрировали два семисвечника XIX века, сообщается в группе «Троицкий собор г. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благолепие Троицкого собора хорошо известно верующим подольчанам. Большинство элементов декора и предметов богослужебного назначения старинны, так как собор никогда не закрывался. Ни в революционное, ни в послевоенное время богослужение не прекращалось. Усердием старосты собора Бориса Ганабы два семисвечника XIX века были полностью отреставрированы», - говорится в сообщении.

Утраченные элементы декора восстанавливали тульские мастера литейщики, латунь же выплавлена от помятостей и начищена до блеска. Семисвечник находится внутри святого алтаря. Прихожане могут увидеть его при открытых Царских вратах.