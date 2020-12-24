РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В рамках партийной акции «Спасибо врачам» 1512 бутылок по 1,5 литра питьевой воды от производителя напитков из Черноголовки передали медикам, которые работают в инфекционных стационарах городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

«В среду в рамках партийной акции «Спасибо врачам» медперсоналу Люберец, работающему в «красной зоне» ковид-центров было передано 1512 полуторалитровых бутылок питьевой воды от подмосковного отделения партии «Единая Россия». Вода доставлена в Красковский инфекционный стационар и далее будет развозиться в стационар на базе ФОК «Люберецкий» и детское инфекционное отделение на Октябрьском проспекте», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский.

Он подчеркнул, что областное отделение «Единой России» постоянно мониторит и отрабатывает запросы больниц Подмосковья о необходимости обеспечить врачей питьевой водой. К Новому году 177 тысяч литров воды «Аквалайф» от группы компаний «Черноголовка» доставят в 45 крупных стационаров области. И поскольку эпидемиологическая ситуация до сих пор остается напряженной, активисты МГЕР, депутаты разных уровней, сотрудники администрации муниципалитета и представители бизнеса стараются помогать всем нуждающимся – врачам, больным.

«В «красной зоне» ковид-центров Люберец работает порядка 700 медиков. Они по 6 часов не снимают плотные защитные костюмы и, учитывая избыточное потоотделение, им очень важно соблюдать питьевой режим. Мы благодарны партии «Единая Россия» за эту инициативу, потому что вода нужна всегда, это приятный знак внимания перед Новым годом. Спасибо за поддержку, которую мы чувствуем постоянно. Нам сейчас это просто необходимо!» - отметила заведующая неврологическим отделением №2 стационарного отделения №3 Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.

Волонтерский центр «Единой России» в рамках акции «Спасибо врачам» передаст подмосковным медикам, работающим в ковид-госпиталях, более 19 тысяч упаковок питьевой воды от производителя напитков из Черноголовки. Ранее подмосковные единороссы запустили сайт благодарности партнерам по борьбе с пандемией коронавируса «Волонтеры 50». Таким образом региональное отделение партии «Единая Россия» решило отблагодарить все организации, которые с первых дней борьбы с распространением Covid-19 отозвались и по сей день продолжают оказывать помощь подмосковным жителям.

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Текстовая трансляция

24 ДЕКАБРЯ

- Обращаемость за наркологической помощью упала в России из‑за пандемии.

«Обращаемость за наркологической помощью несколько упала. Мы это соотносим с тем, что часть наших больных находятся на самоизоляции под контролем семьи. Именно наши больные, которые знают, что у них проблемы, стали меньше употреблять алкоголь», — психиатр-нарколог минздрава РФ и депздрава Москвы Евгений Брюн.

- В Подмосковье за сутки 1301 пациент вылечился после Covid‑19. Всего выздоровели и выписались после курса лечения 102 563 человека.

- Более 19% россиян считают, что алкоголь делает организм уязвимым для Covid‑19. 25,4% опрошенных считают, что употребление алкоголя может затруднить диагностику и выявление инфекции. Только 9% граждан считают, что алкоголь никак не навредит во время пандемии коронавируса,

- Столичный «Главклуб» опечатали за несоблюдение антиковидных мер на концерте «Кровостока». В отношении клуба составили административный протокол.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве более 500 коронавирусных больных находятся на ИВЛ. За последние сутки число выписанныих пациентов превысило число госпитализаций.

- За сутки в России зарегистрировали 29 935 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 538 больных. В Москве - 8 203.

- Назван источник второй волны пандемии коронавируса в России. Теперь для распространения коронавирусной инфекции в России теперь не нужны новые завозы патогена.

- Депутат Госудумы РФ предложил ограничить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавирусной инфекции.

- В Москве выздоровели еще 5508 пациентов с коронавируснуй инфекцией. Общее число вылечившихся составило 588 280 челвоек.

- Во время новогодних праздников жители столицы смогут обратиться на горячую линию по коронавирусу. Звонки будут приниматься ежедневно с 08:00 до 21:00.

- В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек.