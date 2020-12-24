РИАМО - 24 дек. Эксперты после заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам рассказали, что решить демографические проблемы в РФ поможет улучшение жизненных условий в регионах и реализация социальных программ, пишет в четверг газета «Известия».

Заседание прошло 23 декабря, его провел президент России Владимир Путин. По мнению члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олега Шеина, для сохранения населения нужно, чтобы на двух взрослых приходилось двое детей.

«Если их больше, то население растет, если меньше — вымирает», - сказал Шеин.

Он отметил, что сейчас в России детей меньше, чем родителей. На западе ситуация лучше за счет социальных программ.

Член Общественной палаты (ОП) Наталья Агре считает, что такая ситуация связана с неблагоприятной обстановкой в регионах, неуверенностью в благополучии. В конце концов, это ведет к разводам.

«Молодым людям необходимо создавать рабочие места, чтобы не было оттока и был стимул развивать экономику в субъектах РФ», - добавила Агре.​