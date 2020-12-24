Вечером 23 декабря возле одного из домов на Профсоюзной улице злоумышленник выстрелил в девушку не менее двух раз. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Позднее она скончалась.
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Вечером 23 декабря возле одного из домов на Профсоюзной улице злоумышленник выстрелил в девушку не менее двух раз. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Позднее она скончалась.
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