РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Для жителей Люберец в настоящее время работают пять бесплатных катков на стадионах городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые любители покататься на коньках, рады вам сообщить, что катки на стадионах «Балятино», «Торпедо», «Труд», «Урожай» и «Электрон» в городском округе Люберцы работают бесплатно. Приходите кататься», - говорится в сообщении.

Стадион «Балятино» в Октябрьском работает в будни с 16:00 до 22:00, в выходные - с 10:00 до 22:00. Стадион «Урожай» функционирует в будни с 13:00 до 22:00, в выходные с 11:00 до 22:00.

Стадион «Труд» ждет любителей катания на коньках в будни с 17:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:30. Стадион «Торпедо» работает в будни с 13:00 до 22:00, в выходные с 11:00 до 22:00 - вход со стороны Центрального парка. На стадионе «Электрон» можно покататься в будни с 16:00 до 21:00, в выходные с 13:00 до 21:00.