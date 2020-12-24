РИАМО - 24 дек. В столице за прошедшие сутки выявили 8203 случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировано 764 789 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.
Кроме того, за сутки в городе выздоровели 5508 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 588 280.
Также за прошедшие сутки в городе скончались 76 пациентов с Covid-19. С начала пандемии умерли 10 689 человек.
По России за сутки зарегистрировали 29 935 случаев заражения коронавирусом, при этом 15,1% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни. Зафиксировано 635 летальных случаев, выздоровели 26 890 человек.
Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 2 963 688 случаев заражения Covid-19. Умерли 53 096 человек, выздоровели и выписались из больниц 2 370 857 пациентов.
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Текстовая трансляция
24 ДЕКАБРЯ
- Обращаемость за наркологической помощью упала в России из‑за пандемии.
- В Подмосковье за сутки 1301 пациент вылечился после Covid‑19. Всего выздоровели и выписались после курса лечения 102 563 человека.
- Более 19% россиян считают, что алкоголь делает организм уязвимым для Covid‑19. 25,4% опрошенных считают, что употребление алкоголя может затруднить диагностику и выявление инфекции. Только 9% граждан считают, что алкоголь никак не навредит во время пандемии коронавируса,
- Столичный «Главклуб» опечатали за несоблюдение антиковидных мер на концерте «Кровостока». В отношении клуба составили административный протокол.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Москве более 500 коронавирусных больных находятся на ИВЛ. За последние сутки число выписанныих пациентов превысило число госпитализаций.
- За сутки в России зарегистрировали 29 935 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 538 больных. В Москве - 8 203.
- Назван источник второй волны пандемии коронавируса в России. Теперь для распространения коронавирусной инфекции в России теперь не нужны новые завозы патогена.
- Депутат Госудумы РФ предложил ограничить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавирусной инфекции.
- В Москве выздоровели еще 5508 пациентов с коронавируснуй инфекцией. Общее число вылечившихся составило 588 280 челвоек.
- Во время новогодних праздников жители столицы смогут обратиться на горячую линию по коронавирусу. Звонки будут приниматься ежедневно с 08:00 до 21:00.
- В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек.
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