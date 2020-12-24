РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. Прокуратура проверяет информацию о массовой драке мигрантов в ЖК «Императорские Мытищи», сообщила «РИАМО в Мытищах» старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию со средствами массовой информации Марина Каурова.

23 декабря в соцсетях появилось видео массовой драки мигрантов у дома №14 ЖК «Императорские Мытищи».

«Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре проверить информацию, размещенную в ряде СМИ, о травмировании местной жительницы и ее ребенка в ходе драки мигрантов в ЖК «Императорские Мытищи», - сказала Каурова.

Она добавила, что ход проверочных мероприятий, проводимых органами полиции, поставлен в прокуратуре на контроль.