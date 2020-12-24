РИАМО - 24 дек. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе закрыли все городские свалки, последним прекратил работу мусорный полигон «Лесная» в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Лесная» стал 39-м закрытым в Подмосковье полигоном ТКО. Московская область больше никогда не вернется к прежней схеме утилизации отходов.

«Теперь все коммунальные отходы в регионе проходят сортировку на девяти новых комплексах по переработке отходов», - говорится в сообщении.

В мероприятии по закрытию полигона «Лесная» приняли участие руководитель Межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям Наталья Афанасьева, заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая, местные жители, активисты экологических организаций.

В начале года в своем ежегодном обращении глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил министерству ЖКХ и Евгению Хромушину «своими руками закрыть» полигоны ТКО «Ядрово» и «Лесная».

«Сегодня поручение губернатора выполнено, все полигоны закрыты на замок, въезды блокированы, мусорных свалок в Подмосковье больше нет», - сказал Хромушин.

Он добавил, что полигон площадью 32,8 гектара с 2012 года принимал бытовые отходы в объеме 450 тысяч тонн в год, в соответствии с проектом изменений в территориальную схему обращения с отходами Московской области его объем отходов перенаправят на современные КПО «Дон» и «Экоград». Там отходы тщательно отсортируют.

Закрытие региональных мусорных полигонов стало возможным благодаря открытию современных комплексов по переработке отходов. На сегодняшний день в Московской области ввели в эксплуатацию девять КПО. До конца года будут работать 11 таких предприятий.

«Действительно, закрытие полигона «Лесная» - знаковое событие не только для Подмосковья, но и в масштабе всей России, я не думаю, что есть еще регионы, где закрылись бы все свалки, а власти уделяли бы такое важное значение экологии», - сказал эколог, член Центрального совета и председатель Московской областной организации «Всероссийское общество охраны природы» Тимур Усманов.

Он добавил, что эпоха советских свалок канула в прошлое. Им на смену пришла современная и цивилизованная система сбора и утилизации бытовых отходов.

В Московской области активно развивается комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами. В следующем году будут введены еще шесть дополнительных мощностей КПО, построенных по самым современным технологиям, и четыре завода по термической утилизации отходов. Подмосковные жители помогают осуществлять раздельный сбор бытовых отходов. Благодаря этому к концу 2020 года более 2 миллионов тонн отсортированных отходов не попадет в землю, а будет отправлено непосредственно на вторичную переработку.

Работа всех этих предприятий как комплексной системы должна привести Подмосковье к нулевому захоронению образуемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».

«Мы действительно опередили другие субъекты Российской Федерации, перейдя на новый уровень переработки отходов. Надеюсь, что так же как и полигону «Ядрово», полигону «Лесная» найдут полезное применение», - сказала лидер движения «Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО Московской области» Лилия Белова.

Она отметила, что поручение закрыть все мусорные полигоны выполнено, что является хорошим подарком жителям Подмосковья к Новому году. За это она выразила благодарность губернатору региона Андрею Воробьеву и правительству.

«Закрытие полигона «Лесная» - это грандиозное событие для всех жителей Серпухова. Общественная палата предыдущего созыва активно боролась с этой проблемой: выезжала на полигон вместе с главой нашего города, осуществляла общественный контроль за процессом дегазации и всем, что здесь происходило», - сказала председатель Общественной палаты городского округа Серпухов, директор средней общеобразовательной школы №18 Мария Арсеньева.

Она также высказала слова благодарности главе муниципалитета Юлии Купецкой и правительству Московской области за то, что они держали ситуацию под постоянным контролем. Арсеньева отметила, что люди очень ждали данного события, и это лучший подарок к Новому году всем горожанам.

«Уважаемый Андрей Юрьевич! От себя лично и от жителей деревни Дашковка хочу выразить благодарность за закрытие полигона ТКО «Лесная». Для всех нас это поистине радостное событие, которого мы ждали на протяжении многих лет. Вы сдержали свое слово и услышали наши просьбы! А это означает, что наша жизнь изменится к лучшему: не будет отравляющих запахов, улучшится экология и самочувствие всех жителей городского округа», - сказал староста деревни Дашковка Алексей Воробьев.

По словам жительницы микрорайона Лесная Юлии Кочетковой, сегодняшнее событие является праздником для всех горожан.

«Я не понаслышке знаю, какие проблемы доставлял полигон всем жителем. <...> Мы понимаем, что закрытие полигона не избавит нас полностью от проблемы, полигон необходимо рекультивировать. Андрей Юрьевич, мы надеемся, что этот вопрос вы не оставите без внимания и все вместе мы доведем дело до конца. Спасибо огромное вам за закрытие полигона!» - отметила Кочеткова.

Руководитель подмосковного отделения Межрегиональной общественной экологической организации «Тут грязи нет» Ярослав Вольпин подчеркнул, что важно не останавливаться на достигнутом. Следующим этапом должна стать подготовка документации и рекультивация этого полигона.

«Экологические стандарты сегодня диктуют свои правила жить в чистоте и комфорте. Для серпуховчан, которые испытывали дискомфорт от соседства с этим полигоном, сегодня реально праздничный день, так как этот источник зловония и загрязнения закрылся, теперь дело за грамотной, комплексной рекультивацией», - сказал Вольпин.

Как происходит рекультивация полигонов ТБО>>