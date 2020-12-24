РИАМО - 24 дек. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов пользоваться общественным транспортом в связи с ухудшением погодных условий, их будет определять североатлантический циклон «Грета», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В пятницу и в ночь на субботу ожидается метель и обильный снегопад. На дорогах ухудшится видимость, выпадет 20-25 миллиметров осадков, возможно образование сугробов до 25 сантиметров. Температура снизится до минус 2 - минус 5 градусов в пятницу, и до минус 4 - минус 7 градусов в субботу, ветер усилится до 10-15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Дорожные службы перевели в режим повышенной готовности. Но при необходимости на дороги выведут дополнительную технику. В приоритете будет очищать дороги с интенсивным движением, маршруты движения общественного транспорта и подъездов к социально-значимым объектам.

В Минтрансе региона не рекомендовали водителям ездить на летней резине, совершать резкие маневры. На дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.