РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Депутат подмосковного Подольска установил новый автобусный павильон напротив ДК «Надежда» в поселке МИС, сообщается в группе «Совет депутатов Городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Необычный новогодний подарок получили жители поселка МИС. Муниципальный депутат Глеб Козельцев установил напротив ДК «Надежда» остановочный павильон. Ранее к депутату, члену фракции «Единая Россия» поступали многочисленные обращения от жителей об остановке», - говорится в сообщении.

Козельцев взял на себя вопрос организации установки, использовал свои ресурсы для его изготовления, согласовал при поддержке территориального отдела «Лаговский». Жители благодарят депутата, теперь ожидание автобуса будет значительно комфортнее.