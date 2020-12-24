РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. На семинаре Московской областной Федерации карате судьи из Люберец успешно сдали экзамены на присвоение квалификационной категории, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Восемь судей Федерации карате городского округа Люберцы успешно прошли аттестацию, подтвердили действующие и получили очередные судейские категории. Это судья 1 категории - Денис Филонов, судьи 2 категории - Игорь Захарченко и Арина Шалыгина, судьи 3 категории - Михаил Агуреев, Валерия Терещенко и Мирослава Гурьева, а также юные судьи Антон Кривчик и Максим Колядин», - говорится в сообщении.

В семинаре приняли участие около 100 судей из 30 спортивных объединений Московской области. Мероприятие прошло в Видном.