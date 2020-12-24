РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 дек. Около 30 человек доставили в отдел полиции Котельников в рамках рейда по проверке соблюдения масочного режима и миграционного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне на территории автовокзала «Котельники» и метро прошел рейд «Вместе за безопасность», в котором приняли участие сотрудники отдела полиции, УВД ЮВАО города Москвы, Ространснадзор и администрация округа. Они провели проверку соблюдения масочного режима, нарушений миграционного законодательства, а также автотранспорта, припаркованного на Новорязанском шоссе.

«В результате рейда в Котельниковский отдел полиции было доставлено 27 человек. Составлено 12 протоколов за различные административные правонарушения»,- говорится в сообщении.

Также по итогам рейда эвакуировали три автомобиля. Кроме того, был задержан гражданин, находящийся в розыске в ОМВД «Жулебино».