РИАМО - 24 дек. В столице скончалась девушка, которую мужчина ранил из пистолета на Профсоюзной улице, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вечером 23 декабря возле одного из домов на Профсоюзной улице злоумышленник выстрелил в девушку не менее двух раз. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

«Столичные медики сообщили о смерти девушки, получившей огнестрельное ранение. В нее выстрелил неизвестный мужчина, которому она отказала в знакомстве», — отмечается в сообщении.

Ранее ГСУ СК России по Москве возбудило по факту произошедшего уголовное дело о покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия.​

Момент нападения на девушку на улице Профсоюзная в Москве>>