РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 дек. Щелковские полицейские задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в хищении денежных средств с банковской карты, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МВД России «Щелковское» поступило заявление от местного жителя о том, что из его квартиры на улице Институтская неизвестный похитил банковскую карту, после чего снял с нее денежные средства. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый местный житель 40 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.