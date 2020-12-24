РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали пожар в хозяйственной постройке на улице Рощинская, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В четверг в 4:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Подольск на улице Рощинская, дом 65.

«Огнеборцы ликвидировали возгорание в 5:01. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении принимали участие две единицы техники и восемь человек.