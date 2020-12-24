РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. В городском округе Мытищи посетителям магазинов рассказали правила пользования пиротехникой и раздали соответствующие листовки, сообщается в Instagram-аккаунте ОДН и ПР по городскому округу.

«Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи совместно с телеканалом «Первый Мытищинский» были проведены профилактические мероприятия во многих магазинах, где продают пиротехнические изделия, а также проведены беседы на тему «Пользование пиротехническими изделиями» с посетителями данных магазинов», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия была распространена наглядная агитация (листовки) в области пожарной безопасности.