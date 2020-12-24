РИАМО - 24 дек. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении АО «Авилон АГ» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее в управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламы посредством СМС-сообщения от АО «Авилон АГ» без его согласия, на основании чего в отношении общества возбуждено административное расследование», - говорится в сообщении.

По итогам административного расследования Московским областным УФАС России вынесено постановление о привлечении АО «Авилон АГ» к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Авилон АГ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.