РИАМО - 24 дек. Полицейские задержали в подмосковном Щелкове 37-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, которого подозревают в попытке сбыта 7 килограммов наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину задержали вблизи поселка Монино.

«При личном досмотре задержанного, а также в его автомобиле полицейскими обнаружено и изъято пять свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством – героином, общим весом около 1 килограмма», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

В ходе обыска по месту проживания подозреваемого были обнаружены и изъяты еще 10 свертков и пакет из-под сока с героином и метадоном.

По словам Петровой, всего из незаконного оборота изъяли 7 килограммов наркотиков.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.