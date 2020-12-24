РИАМО - 24 дек. Жители столицы, которые хотели бы поздравить с наступающим Новым годом своих близких, могут отправить им открытку, подписав ее с помощью социальных сетей, открытки будут опубликованы на персональном сайте мэра, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В эти дни мы провожаем 2020 год. Предвкушение праздника и ожидание чуда – знакомые с детства чувства все больше охватывают каждого из нас», - написал Собянин в своем личном блоге.

Он добавил, что нынешний год принес серьезные испытания.

«Надеюсь, что в уходящем году нашлось место для приятных событий и в Вашей личной жизни», - добавил Собянин.

Мэр города поздравил москвичей с наступающим праздником и пожелал всем крепкого здоровья и благополучия в наступающем 2021 году.