РИАМО - 24 дек. Прошедшей ночью на северо-востоке Москвы загорелся автомобиль, огонь также повредил припаркованную рядом машину, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Инцидент произошел по адресу: улица Мусоргского, дом 1А.

«В 00:06 поступило сообщение о возгорании автомобиля. Силы незамедлительно прибыли. Принятыми мерами в 00:19 пожар ликвидирован», — отмечается в материале.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.