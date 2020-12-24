РИАМО - 24 дек. Арбитражный суд Москвы поддержал решение подмосковного управления ФАС России о нарушении закона о контрактной системе со стороны Московского областного медицинского колледжа №1, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Ранее в УФАС поступила жалоба ООО «ЧОП «Троя СТ» на действия заказчика при определении поставщика услуг по охране объектов колледжа путем проведения открытого конкурса в электронной форме. Ведомство признало жалобу обоснованной и выдало заказчику предписание. Однако учреждение не согласилось с данным решением и обратилось в суд.

«Арбитражный суд города Москвы отказал ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №1» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России», - говорится в сообщении.