РИАМО - 24 дек. Депутат Государственной Думы РФ Иван Сухарев предложил ограничить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавирусной инфекции, сообщает RT.
Депутат направил соответствующее письмо на имя председателя федерального правительства Михаила Мишустина.
Ранее в Великобритании были выявлены новые мутации Covid-19, после чего ряд государств принял решение прекратить авиасообщение с этой страной.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России новых штаммов коронавируса не обнаружено.
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24 ДЕКАБРЯ
- В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек.
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