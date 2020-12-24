РИАМО - 24 дек. Депутат Государственной Думы РФ Иван Сухарев предложил ограничить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавирусной инфекции, сообщает RT.

Депутат направил соответствующее письмо на имя председателя федерального правительства Михаила Мишустина.

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией», — отмечается в письме.

Ранее в Великобритании были выявлены новые мутации Covid-19, после чего ряд государств принял решение прекратить авиасообщение с этой страной.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России новых штаммов коронавируса не обнаружено.​​

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24 ДЕКАБРЯ

- В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек.