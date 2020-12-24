РИАМО - 24 дек. В столице выздоровели еще 5508 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции, для подтверждения выздоровления врачи проводят специальные исследования, сообщает оперштаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 588 280», - говорится в сообщении.

Все, кому нужно оставаться под наблюдением медиков, получают соответствующие рекомендации.

Переболевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы и социальными волонтерами, чтобы помогать тем, кто еще лечится от инфекции.

За все время пандемии в Москве выявили более 756 тысяч случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки в городе скончались 76 пациентов с Covid-19. За весь период пандемии в столице умерли 10 689 человек.

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24 ДЕКАБРЯ

- В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек.