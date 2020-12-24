РИАМО - 24 дек. Столичные библиотеки и культурные центры проведут бесплатные занятия в онлайн-формате с 24 по 29 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В четверг в 12:00 на странице клуба «Атом» в сети Facebook пройдет прямой эфир с экспертом по этикету Еленой Вервицкой», - говорится в сообщении.

Эксперт расскажет о женственности, хороших манерах, научит искусству беседовать по телефону.

Кроме того, 26 декабря в 19:00 Московский многофункциональный культурный центр представит пьесу «Плохая изоляция», а 27 декабря в 12:00 культурный центр «Дружба» проведет мастер-класс по хореографии восточных танцев.

29 декабря библиотека имени Н. А. Некрасова приглашает всех на видеоконференцию «Консультант. 55+». Горожан старшего поколения научат применять полезные онлайн-сервисы, например, подключаться к прямым трансляциям и создавать видеоконференции.