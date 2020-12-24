РИАМО - 24 дек. Молодежный онлайн-марафон «Ты в Москве», который завершился 23 декабря, посмотрели свыше 25 миллионов раз, зрители смогли поучаствовать в тренингах по блогерству, уличному спорту и медиапродвижению, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Марафон «Ты в Москве» стал первым настолько масштабным мероприятием. За эти 10 дней любой желающий мог найти себе эфир по интересам», - сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

По ее словам, посмотреть записи всех эфиров марафона можно в группе в соцсети «ВКонтакте». Общее время прямых эфиров превысило 800 часов.

В частности, зрители посмотрели интервью с интересными спикерами, узнали, какие универсальные навыки могут пригодиться в самых разных профессиях. HR-специалисты провели онлайн-собеседования и разобрали резюме участников встреч.

Кроме того, 35 отечественных и зарубежных компаний присоединились к ярмарке вакансий для студентов и молодых специалистов.​