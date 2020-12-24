РИАМО - 24 дек. В период дистанционного обучения пользователи «Московской электронной школы» чаще всего смотрели видеоуроки по математике – более 173 тысяч просмотров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Всего во время дистанционной учебы пользователи посмотрели видеоуроки библиотеки МЭШ свыше одного миллиона раз. При этом среди тематических уроков самым востребованным оказался урок физкультуры «Комплекс ГТО в школах Москвы». Совсем немного отстает занятие «Present Simple. Настоящее простое» по английскому языку.
В настоящее время в библиотеке МЭШ доступны более восьми тысяч занятий в видео-формате. Кроме того, там собрали более 50 тысяч электронных сценариев уроков.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии