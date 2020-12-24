РИАМО - 24 дек. В период дистанционного обучения пользователи «Московской электронной школы» чаще всего смотрели видеоуроки по математике – более 173 тысяч просмотров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На втором месте — видеоуроки по литературе (более 135 тысяч просмотров), на третьем — по биологии (почти 124 тысячи просмотров)», - говорится в сообщении.

Всего во время дистанционной учебы пользователи посмотрели видеоуроки библиотеки МЭШ свыше одного миллиона раз. При этом среди тематических уроков самым востребованным оказался урок физкультуры «Комплекс ГТО в школах Москвы». Совсем немного отстает занятие «Present Simple. Настоящее простое» по английскому языку.

В настоящее время в библиотеке МЭШ доступны более восьми тысяч занятий в видео-формате. Кроме того, там собрали более 50 тысяч электронных сценариев уроков.​