РИАМО - 24 дек. На западе столицы мужчина выстрелил в бывшую супругу, ее госпитализировали, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство» и статье 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия».

«По данным следствия, 23 декабря 2020 года мужчина, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Беловежская в городе Москве, совершил выстрел в голову бывшей супруге, с которой находился в конфликтных взаимоотношениях», — сказала Иванова.

Девушку госпитализировали в одну из больниц Москвы, пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следователи принимают меры для задержания стрелка. Расследование дела продолжается.