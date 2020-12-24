РИАМО - 24 дек. Новые темы, посвященные самовольной установке ограждений в Москве и сломанным дорожным знакам, появились на портале «Наш город», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Если на парковочных местах общего пользования во дворе установлены ограждения или другие конструкции <…>, об этом можно написать в теме «Незаконное размещение ограждений на парковочных местах во дворе», - говорится в сообщении.

Кроме того, теперь жители столицы могут сообщить о грязных или поврежденных дорожных знаках в теме «Некачественное содержание дорожных знаков во дворе».

В этом году доступ для обращений по 40 разным темам на портале «Наш город» получили жители ТиНАО. В 2021 году для них расширят классификацию тем.

Стал совершеннее и функционал портала. Доступны инструменты редактирования снимков и, например, подсказки, которые помогают пользователям. ​