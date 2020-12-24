РИАМО - 24 дек. С 1 января 2021 года в России запрещается курение в медучреждениях, торговых точках, складских помещениях и базах, сообщает «Прайм».

Как уточнил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин, нововведение вводится постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

«Исключением станут только места, специально предназначенные для курения согласно российскому законодательству. Такие зоны для курильщиков должны быть специально обозначены табличкой «Место для курения», — отмечается в материале.

Согласно постановлению, нельзя курить рядом со складами, базами, хлебоприемными пунктами, злаковыми массивами и сенокосными угодиями, объектами здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, рядом с объектами производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасными и пожароопасными участками.

По словам юриста, руководители должны вывесить на таких объектах знаки о запрете курения и пользования открытым огнем.

Закон о запрете курения в общественных местах начал действовать в РФ в 2013 году.​​