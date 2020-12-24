РИАМО - 24 дек. Резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» в течение девяти месяцев 2020 года увеличили выпуск продукции на 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего за девять месяцев этого года резиденты особой экономической зоны произвели продукцию на 12,5 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, продукция предприятий микроэлектроники оценивается примерно в 9,4 миллиарда рублей. Объем производства в сфере медицины оценили в 908 миллионов рублей.

За все время существования резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» выпустили продукцию на 76 миллиардов рублей.

Ефимов добавил, что увеличение производства резидентов можно объяснить повышенным спросом на их продукцию.

Кроме того, за девять месяцев 2020 года резиденты технополиса создали около 1 тысячи рабочих мест, почти половина из них появилась на предприятиях микроэлектроники.