РИАМО - 24 дек. Столичные пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном кирпичном здании на западе города, в результате пожара никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Вечером 23 декабря спасателям сообщили о пожаре в отдельно стоящем здании по адресу: Кутузовский проезд, дом 16. Прибывшие на место пожарные незамедлительно приступили к тушению огня.

«Принятыми мерами в 23:02 пожар локализован на площади 200 квадратных метров, а в 23:52 ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших спасателям не поступало.

Как уточняется в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, в тушении загоревшегося производственного помещения в Кутузовском проезде приняли участие силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы.