РИАМО - 24 дек. В этом году разработанные столичным агентством инноваций проекты стали призерами и номинантами 10 международных и российских премий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего в городе работает свыше 120 тысяч технологических компаний, совокупная выручка которых в прошлом году достигла 11,4 триллиона рублей», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Карта инновационных решений» победила в номинации «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности» в рамках X премии «Время инноваций — 2020». Проект был создан для помощи предпринимателям, которые создают новые технологии, в поиске партнеров и покупателей. Кроме того, само агентство инноваций Москвы стало лауреатом в номинации «Программа года».

По итогам IV ежегодной премии «Развитие регионов. Лучшее для России — 2020» победителем в номинации «Лучший инфраструктурный проект года» назвали программу «Московский акселератор». Обладателем премии Digital Leaders 2020 в номинации «Платформа года» стала программа пилотного тестирования решений в области инноваций. С ее помощью разработчики могут протестировать свои технологии на территории городских пространств.

Программа, в рамках которой проводят городские отраслевые форумы, попала в шорт-лист премии Eventiada IPRA Golden World Awards. Эта премия в сфере коммуникаций является одной из крупнейших в Восточной Европе, странах СНГ и Средней Азии.

В 2020 году отметили и проекты Цифрового делового пространства. В частности, проект «Техносказки» и выставка «Стартап как искусство» в саду «Эрмитаж» стали финалистами IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020.