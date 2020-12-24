РИАМО - 24 дек. Сотрудники столичной полиции разыскивают мужчину, который выстрелил в девушку на Профсоюзной улице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о случившемся поступило в полицию 23 декабря в 22:50.

«Около одного из домов на Профсоюзной улице неизвестный мужчина выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в сторону девушки 1990 года рождения, подходившей к своему подъезду вместе с двумя подругами, после чего скрылся», — отмечается в материале.

Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.