РИАМО - 24 дек. В столице 26 декабря организуют познавательный онлайн-марафон «День реставрации», он пройдет с 13:00 до 21:00 на YouTube-канале департамента культурного наследия города, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках марафона проведут лекции, мастер-классы, экскурсии и конкурсы, посвященные культуре, истории, архитектуре и новогодним, рождественским традициям Москвы и других столиц в Европе.

«Зрителей ждут онлайн-встречи с краеведами, реставраторами и экскурсоводами. Один из авторских туров по столице представит актер и режиссер Владимир Машков. Он расскажет о местах, связанных с его наставником — Олегом Павловичем Табаковым», — отметила заммэра Москвы — руководитель аппарата и мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Жители мегаполиса смогут принять участие в викторине об архитектуре и новогодних традициях разных времен.

О работе реставраторов над коммунальным корпусом, Северным речным вокзалом и кинотеатром «Художественный» расскажет Алексей Гинзбург. Кроме того, для взрослых и малышей организуют новогодние мастер-классы.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, этот марафон ведомства станет четвертым по счету и последним в этом году.