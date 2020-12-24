РИАМО - 24 дек. Во время новогодних праздников жители столицы смогут обратиться на горячую линию по коронавирусу, которая продолжит работу в обычном режиме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Звонки будут приниматься ежедневно с 08:00 до 21:00. Представители старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями будут обеспечены всем необходимым, чтобы их пребывание дома было максимально комфортным и безопасным», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что на праздниках в столице также продолжат работу call-центр для доноров плазмы с антителами к Covid-19 и горячая линия для людей с нарушениями слуха.

Обратиться на горячую линию комплекса социального развития можно по номеру: +7 (495) 870-45-09. Заявки от желающих сдать плазму принимают каждый день по телефону: +7 (495) 870-45-16 с 09:00 до 19:00.

Жители столицы с нарушениями слуха могут обратиться для получения помощи на номер: +7 (926) 870-44-44, написав СМС-сообщение или в мессенджерах WhatsApp и Viber. Кроме того, запросы принимают по почте GovoriRukami@mos.ru, а также в Skype и Telegram-чате GovoriRukami.​

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24 ДЕКАБРЯ

- В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек.