РИАМО - 24 дек. Мужчина выстрелил в девушку на Профсоюзной улице в Москве, пострадавшую госпитализировали в больницу, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, вечером 23 декабря 2020 года вблизи жилого дома по улице Профсоюзной в городе Москве мужчина произвел в женщину не менее двух выстрелов. Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь, а подозреваемый скрылся», — сказала Иванова.

Она добавила, что следователи и криминалисты проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и задержания мужчины.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство» и части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».