РИАМО - 24 дек. В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — отмечается в материале.

В городе за все время пандемии выявлено более 756 тысяч случаев заражения коронавирусом, победили инфекцию свыше 582 тысяч пациентов.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим.

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24 ДЕКАБРЯ

- В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек.