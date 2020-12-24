РИАМО - 24 дек. В Москве и Московской области в четверг местами пройдет слабый снег, в регионе может подморозить до минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде местами ожидается слабый снег», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 4 до минус 2 градусов, в Подмосковье - от минус 7 до минус 2 градусов. Южный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80%.