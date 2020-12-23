РИАМО - 23 дек. По федеральному проекту подмосковные театры в 2021 году получат почти 50 миллионов рублей в качестве субсидий, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Подписаны соглашения с министерством культуры России на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов о реализации федерального проекта «Культура малой Родины», в который вошли проекты «Театры малых городов» и «Театр детям», - говорится в сообщении.

На основании соглашения в 2021 году театрами Подмосковья запланированы 34 премьерные постановки для детской и взрослой аудитории, а также закупка оборудования для укрепления материально-технической базы театров.

На реализацию федерального проекта «Театры малых городов» в 2021 году в Подмосковье выделили 29,7 миллиона рублей, в рамках проекта «Театр детям» - 18,1 миллиона рублей.