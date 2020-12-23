РИАМО - 23 дек. Благотворительный новогодний фестиваль «Подмосковный умелец» стартовал в среду в Звенигороде Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Фестиваль промыслов и ремесел «Подмосковный умелец» в Звенигороде организован уже второй год. Он напомнит жителям и гостям Одинцовского и соседних округов Подмосковья о промыслах, которые существовали на звенигородской земле с давних времен», - отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что в рамках фестиваля проходит гастрономическая ярмарка, в которой принимают участие более 30 фермерских хозяйств региона.

В программу фестиваля включены рождественский базар, тематические ярморочные дни, культурные события. Так, на улицах города пройдет фестиваль уличных музыкантов.

На ярмарке работают фонды и благотворительные организации Одинцова и других округов Подмосковья. Они представят различные социальные проекты, а также продукцию, изготовленную руками своих подопечных.