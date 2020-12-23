РИАМО - 23 дек. В Зарайске уроженцы ближнего зарубежья дали присягу соблюдать законодательство России, данная процедура для иностранных граждан, которые получают гражданство РФ, стала обязательной с начала сентября 2017 года, сообщается на сайте Главного управлениям МВД России по Московской области.

«В отделении по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Зарайск состоялась торжественная церемония принятия присяги на верность Российской Федерации иностранными гражданами. В мероприятии приняла участие начальник отделения по вопросам миграции майор полиции Наталья Лукьянова», – говорится в сообщении.

Перед началом церемонии сотрудник полиции донес до присутствующих информацию об обязательности данной процедуры. Так, клятву дали пять уроженцев ближнего зарубежья. Они поклялись быть верными России, соблюдать ее законодательство, а также уважать культуру, историю и традиции страны.

В конце торжественного мероприятия Лукьянова поздравила присутствующих с важным событием, а также пожелала им быть достойными гражданами Российской Федерации.