РИАМО - 23 дек. Глава комиссии Госсовета по госуправлению, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в текущем году была сложной, однако по многим показателям 2020 год оказался лучше предыдущих лет, передает РИА Новости.

Итоги года Собянин подвел на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он предложил регионам РФ отчитываться по нескольким показателям выполнения национальных целей до 1 июня каждого года.

«Предлагаем базовым показателем для расчетов показателей на следующий год взять 2020 год... Потому что это год испытаний, многие вещи мы пересматриваем, заново осознаем и понимаем, в какой ситуации мы находимся. Ситуация сложная, но тем не менее, как коллеги говорили, по многим показателям она даже лучше, чем предыдущие годы, по многим - сложнее», - сказал Собянин.

Например, в цель «сохранение населения, здоровья, благополучия людей» предлагается включить следующие показатели: обеспечение устойчивого роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение уровня бедности, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Также цель «самореализация и развитие талантов» будет включать показатель уровня образования, формирование эффективной системы поддержки способностей и талантов, увеличение доли граждан-волонтеров, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, а также число посещений культурных мероприятий.

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