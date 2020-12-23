РИАМО - 23 дек. Проект физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Кашире получил положительное заключение Мособлгосэкспертизы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Он будет расположен на улице Парковая, вблизи дома 5», - говорится в сообщении.

Проект предусматривает строительство ледовой арены и зрительских трибун общей вместимостью 230 мест. В составе комплекса также запроектированы вестибюль, буфет, гардеробная, помещения для обслуживания спортсменов, административные и технические комнаты.

Прилегающую к комплексу территорию благоустроят и озеленят. Также здесь оборудуют универсальную спортивную и игровую детскую площадки, автомобильную парковку на 55 мест.

Физкультурно-оздоровительный комплекс спроектирован с учетом доступности для маломобильных групп населения. В самом здании спорта планируется оборудование лифта.

ФОК включен в государственную программу Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.

Ввод объекта планируется в 2023 году.