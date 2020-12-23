РИАМО - 23 дек. Так как в России запрещено вылавливать осетровых, в магазины черная икра попадает либо с ферм, либо от браконьеров, поэтому этот продукт может быть опасен, рассказал президент союза осетроводов Александр Новиков.

Браконьеры могут вылавливать рыбу в местах с неблагоприятной экологией.

«На сегодняшний день легальной добычи в дикой природе не существует. Если такая икра появляется, то это браконьерство. Самое главное – где вылавливают браконьеры эту рыбу. Осетр обитает в местах, где много ила. Как донная рыба он питается со дна различными организмами», – сказал Новиков в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что в случае, если в иле много тины, икра тоже будет иметь запах тины. Но на дне оседают и различные вредные вещества. Вместе с илом они попадают в рыбу. Количество вредных веществ в ней накапливается и может быть во много раз больше, чем даже в донных отложениях.



«Икра сегодня – фермерский продукт. Его должны производить там, где хорошая экология, где чистая вода и воздух. Это очень сильно влияет и на качество и цену», – сказал Новиков.

Специалист посоветовал изучать не банку с продуктом, а историю компании-производителя.

«Выбирая икру, потребитель должен обращать внимание на то, где находится рыбное хозяйство, что оно из себя представляет, какие технологии использует и на имидж самого хозяйства. Надо проверить – не было ли замечено это хозяйство в подделках, подлогах, каких-то неблаговидных вещах по отношению к потребителям и фальсификации. Все это легко можно посмотреть в интернете», – добавил Новиков.​