РИАМО - 23 дек. Камеры системы «Безопасный регион» в Ленинском городском округе помогли найти водителя, скрывшегося с места ДТП, говорится в сообщении Главного управления региональной безопасности Московской области.

ДТП произошло на улице Березовая в городе Видном. Ночью водитель иномарки Subaru Forester, двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением на повороте и врезался в припаркованный у обочины автомобиль.

«В ходе проведения административного расследования сотрудниками полиции были изучены записи и других видеокамер системы «Безопасный регион», установленных по маршруту движения нарушителя. С помощью камер удалось установить государственный регистрационный знак автомобиля, а затем и личность владельца, который был за рулем в ту ночь», - говорится в сообщении.

В итоге в отношении автомобилиста составлен административный протокол по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», материалы дела переданы для рассмотрения в Видновский городской суд.

Мужчине грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

«Камеры системы «Безопасный регион» являются серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников, также записи служат хорошей доказательной базой при разбирательстве в конкретных нарушениях», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Он призвал жителей Подмосковья быть внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД. При этом Каратаев заявил, что отсутствие сотрудника полиции на дороге не означает, что действия нарушителей останутся безнаказанными.

При возникновении спорных ситуаций при разборе ДТП, которые произошли на участках, попадающих в зону обзора камер системы «Безопасный регион», можно подать заявление в полицию о приобщении записи к материалам дела. Для продления срока хранения видеозаписи необходимо обратиться в рабочие дни по телефону: 8-495-602-00-01.