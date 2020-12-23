РИАМО - 23 дек. В микрорайоне Северный-2 в городского округа Электросталь достроили общеобразовательную школу на 825 мест, инспекторы Главгосстройнадзора начали проверку по извещению об окончании строительства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Площадь четырехэтажного здания составляет более 14 тысяч квадратных метров. В нем будет располагаться блок начальной школы на 300 учащихся и основной блок на 525 школьников, спортивный и актовый залы, кабинет музыки, библиотека, медпункт, столовая, административные и бытовые помещения.

«По окончании итоговой проверки, в случае отсутствия замечаний, в Главгосстройнадзоре будет принято решение о выдаче заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации для последующего его ввода в эксплуатацию», - отметил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

На пришкольной территории обустроили спортивное ядро, стадион с беговыми дорожками, площадки для командных игр и рекреационная зона.

Обучать детей в новой школе будет преподавательский состав из 66 специалистов.

За время строительства школы Главгосстройнадзором были проведены четыре плановые проверки и одна внеплановая проверка на объекте.